Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой прививки от коронавируса

Президент Пакистана Ариф Алви заразился COVID-19 после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об том он сообщил 29 марта в Twitter.

“У меня положительный результат на COVID-19… Получил первую дозу вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть введена через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны”, – отметил он.

وازا مرضت فھوا یشفین

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

I have tested positive for Covid-19. May Allah have mercy on all Covid affectees. Had 1st dose of vaccine، but antibodies start developing after 2nd dose that was due in a week. Please continue to be careful.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) March 29, 2021

Прививку от коронавируса пакистанский президент сделал 15 марта, о чем сообщается на странице президента в Twitter.

حکومت * * * * * * * * * * * * * pic.twitter.com/qkYILtCPee

— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) March 15, 2021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Bloomberg, в Пакистане сделали 600 тыс. прививок против коронавируса. Всего в мире введено 559 млн доз вакцин.

