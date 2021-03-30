Российская пропагандистка Стриженова, которая упала во время обсуждения Голодомора в прямом эфире, сломала руку

Российская телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире пропагандистского ток-шоу “Время покажет” на “Первом канале”. Как сообщил “Лайфу” ее соведущий Руслан Осташко, при этом она сломала руку.

По словам Осташко, перелом подтвердили в больнице, но “по состоянию сложно сказать”, врачи должны еще вынести окончательный вердикт.

Он отметил, что “скорая” прибыла буквально за пару минут и госпитализировала телеведущую. Сейчас она в больнице в окружении близких родственников.

29 марта во время обсуждения темы Голодомора в Украине ведущая прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок. “Такая политика. За что еще мы должны покаяться – после рекламы”, – эмоционально заявила Стриженова, после чего резко сделала несколько шагов назад, оступилась и упала на спину. Позднее ее соведущий сообщил, что она повредила руку.

“Время покажет” – ток-шоу на российском “Первом канале”. Стриженова является ведущей проекта с 2017 года. Гости передачи, в числе прочего, регулярно обсуждают те или иные резонансные события в Украине.

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