Медицинская система Украины способна делать до 4 млн прививок от COVID-19 в месяц – Ляшко

В Украине могут могут делать 3,5 – 4 млн прививок от COVID-19 за месяц уже в мае, но при условии, что к этому времени состоятся запланированные поставки вакцины против коронавируса. Об этом в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мобильными бригадами и существующими кабинетами прививок мы можем делать 3,5 – 4 млн прививок в месяц. В случае, если в этот промежуток времени нам приходит больше вакцин, поставки состоялись, все контрактирования, у нас есть дополнительных 11 тыс. кабинетов прививок, в которых происходит рутинная вакцинация”, – сказал Ляшко.

Он добавил, что развертывания пунктов прививания происходит каскадным путем, а медицинские работники обучаются работе с каждой конкретной вакциной. Сейчас кабинеты прививок развернуты под вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Также есть бригады, наученные для проведения вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

“В мае, если за апрель будут поставки, мы спокойно будем делать 3 млн (прививок. – “ГОРДОН”) в месяц”, – подчеркнул Ляшко.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Первая партия вакцины, которую завезли в Украину, составила 500 тыс доз.

Партия вакцины CoronaVac в количестве 215 тыс. доз прибыла в Украину 25 марта. Украина заказала в общей сложности 1,9 млн доз этого препарата. Вторую партию вакцины Украина ожидает в ближайшие недели, отмечал президент Владимир Зеленский.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX, поставки, по предварительной информации, должны начаться в апреле. Также, как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, в рамках COVAX Украина получит вакцину AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала 2021 года ожидается поставка от 2,2 млн до 3,8 млн доз этой вакцины.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 29 марта в стране сделали более 198 тыс. прививок против коронавируса.

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