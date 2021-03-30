 

Российские Ту-142 совершили полет над Северным морем

30.03.2021, 1:04, Новости дня
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Два российских Ту-142 выполнили полет над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, сообщило министерство обороны.

«Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», – передает сообщение Северного флота РИА «Новости». Продолжительность полета составила около 11 часов. Над Баренцевым морем самолеты сопровождали Су-33.

«Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. (…) За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», – цитирует сообщение пресс-службы Северного флота ТАСС.

Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем.



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