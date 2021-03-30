 

США задумались о дополнительных мерах против Северной Кореи

30.03.2021, 1:04, Новости дня
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Вашингтон рассматривает дополнительные меры, которые ООН могла бы принять против КНДР из-за нового пуска ракет, сообщила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

США «провели консультации» с Японией и Южной Кореей, также состоялась «встреча санкционного комитета СБ ООН», который занимается контролем за выполнением санкций в отношении КНДР, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что ситуация вокруг КНДР – «одна из тех сфер», в которых интересы Вашингтона «совпадают с интересами Пекина». Он назвал запуск баллистических ракет КНДР «провокацией», которая «дестабилизирует ситуацию». Блинкен заявил, что ракетные запуски «нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают региональной и международной безопасности».

В четверг Япония объявила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. При этом в Японии заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер». Глава американского государства Джо Байден назвал Северную Корею своим внешнеполитическим приоритетом.



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