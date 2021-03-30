Британия заступилась за «Белые каски» в СБ ООН

На заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский и постпред Великобритании Барбара Вудворд поспорили о том, связаны ли «Белые каски» с террористами.

В понедельник на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии замглавы МИД РФ Сергей Вершинин осудил попытки выдать террористов за вооруженную оппозицию при помощи, «в частности, псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Вудворд заявила, что заявления о связи «Белых касок» с террористами якобы «безосновательно» и является «дезинформацией». Вудворд подчеркнула, что ее страна гордится поддержкой «Белых касок».

Полянский указал на «все большее число свидетельств об их сращивании с террористами и о бесспорном постановочном характере их роликов». «Мы неоднократно разоблачали эти фальшивки, передавали соответствующие материалы, проводили пресс-конференции», – приводит его слова РИА «Новости».

Первый зампостпреда РФ при ООН сказал, что Запад предпочитает этого не замечать, потому что подобная правда неудобна и «колет глаза». Полянский, оценивая то, «какого рода персонажи выдают себя за гуманитарщиков», отметил, что «многие из тех из них, кто сбежал за границу» так и не были «разобраны их западными кураторами», ведь «слишком очевидны их связи с террористами».

Полянский заявил, что в Москве понимают и «очень сочувствуют» стремлению Лондона «оправдаться перед британскими налогоплательщиками за разбазаривание средств, предназначенных на поддержку якобы сирийской оппозиции». Он признал, что «дело это крайне непростое, особенно в свете все больших вопросов, возникающих в связи с деятельностью куратора «Белых касок» из британских спецслужб, господина Джеймса Ле Мезюрье, и его загадочной смертью». Но «не стоит решать все эти публичные внутренние задачи за счет заседаний» СБ, сказал Полянский, подчеркнув, что «чести британской дипломатии подобные уловки отнюдь не делают».

Напомним, британские СМИ сообщали, что один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье погиб в результате травм, полученных при падении с высоты. Его тело было найдено под окнами его дома в Стамбуле, по версии полиции, он упал с балкона. По словам его жены, Ле Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты. Однако президент Сирии Башар Асад выразил мнение, что Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ. В МИД РФ ответили на подозрения британских СМИ о причастности Москвы к гибели основателя «Белых касок».