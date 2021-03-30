 

В Харькове от малярии умерла женщина, которая недавно вернулась из Занзибара

30.03.2021, 0:42, Новости дня
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В Харькове в результате заражения тропической малярией умерла 40-летняя женщина, которая в середине марта вернулась из Танзании. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре при Министерстве здравоохранения.

Женщина 14 марта вернулась в Украину из Танзании, где находилась с 14 февраля по 14 марта. В этот же период она посещала остров Занзибар.

Во время пребывания в Танзании малярией женщина не болела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания она не проводила.

Медики выяснили, что 19 марта у больной появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 °С. Впервые за медицинской помощью она обратилась 23 марта, однако женщину протестировали только на наличие коронавируса, обследование на малярию не проводилось.

24 марта больную забрали в больницу, где при обследовании обнаружили возбудителей тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла.

Как отмечает ведомство, за 2020 год и текущий период 2021-го в области зарегистрировано восемь завозных случаев малярии, в том числе два летальных.

Малярия – инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе инфицированными комарами. Ежегодно от этой болезни умирает более 400 тыс. человек, большинство из которых – дети в возрасте до пяти лет.

Передача малярии происходит в 91 стране мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине передачи малярии комарами не происходит и сейчас все зарегистрированные случаи заболеваний – завезенные, отмечали в ЦОЗ в конце 2020 года.

Первую в мире вакцину от малярии начали тестировать в африканской Малави в апреле 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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