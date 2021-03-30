Хомчак ответил, может ли Россия устроить провокации на Донбассе из-за санкций против Медведчука

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак ответил в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман на вопрос, возможно ли, что Кремль ответит на санкции против нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука провокациями и обострением на фронте.

Хомчак подчеркнул, что санкции – вопрос скорее политический, чем военный.

“Поэтому я не думаю, что этот ответ на фронте будет сугубо по санкциям, по Медведчуку. Это комплекс. Санкции были не только в отношении того, кого вы назвали, а санкции были в отношении многих. И санкции продолжаются. И каждую неделю мы принимаем решения по тем или иным фирмам, предприятиям, лицам. Поэтому я бы напрямую это дело не связывал”, – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что не хотел бы, чтобы армия давала суждения по вопросам, в которых лучше разбираются политики.

Он также отметил, что эскалация на фронте – “сложный процесс”, зависящий от многих факторов.

“Эскалация на линии соприкосновения связана в первую очередь с тем, что происходит вне линии соприкосновения: это заседания трехсторонней контактной группы, заседания “Нормандской четверки”, другие процессы, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует тем процессом, который может быть, – именно потерями, именно обстрелами, именно эскалацией”, – добавил Хомчак.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком.

Глава МВД Арсен Аваков заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что Россия будет отвечать на санкции против Медведчука в том числе провокациями на фронте.

Медведчук и его жена Оксана Марченко – кумовья Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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