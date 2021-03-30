По Суэцкому каналу возобновилось движение судов

Вечером 29 марта в Суэцком канале возле Египта возобновилось движение судов после того, как канал почти неделю был заблокирован контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение управления канала.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тыс. м³ песка, а работами занимались 11 буксиров.

Видео снятого с мели контейнеровоза опубликовал в Twitter египетский блогер Махмуд Гамал.

#EVERGIVEN free #Suezcanal pic.twitter.com/WvQq8I2h1w

— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) March 29, 2021

Глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана севшего на мель контейнеровоза Ever Given, передает египетское издание Al Ahram.

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd’s List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given. Его сняли с мели утром 29 марта.

В пробке стояло 425 судов, пишет AFP.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

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