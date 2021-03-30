Навальный снова подал в суд на Пескова

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Информация о регистрации иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы 29 марта.

Это уже второй подобный иск. Как отмечает “МБХ медиа”, первый иск Навального к Пескову суд вернул из-за того, что “не были устранены недостатки, послужившие основанием для оставления [иска] без движения”.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади подтвердил “МБХ медиа”, что иск подан еще раз, требования в нем такие же, как и в предыдущем.

Навальный 16 ноября прошлого года подал иск в Пресненский суд Москвы к Пескову по его поводу высказываний о сотрудничестве Навального с американскими спецслужбами.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил российского президента Владимира Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения “абсолютно безосновательными и недопустимыми” и заявил, что с оппозиционером “работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки”.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

В конце февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

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