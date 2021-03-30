Ляшко заявил, что система здравоохранения Украины пока что справляется с COVID-19: выдержит 24 тыс. новых больных ежедневно

Система здравоохранения Украины пока что справляется с нагрузкой, она не приблизится к коллапсу при ежедневном количестве новых случаев инфицирования коронавирусом в 24 тыс. и более. Об этом в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С цифрами 24 тыс. и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина… Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу”, – сказал Ляшко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской и Закарпатской областях стабилизировалась. В то же время есть проблемы в Житомирской и Черновицкой областях. Ляшко рассказал о создании комиссии, которая проверит соблюдение карантина в этих регионах.

“Сколько мы ни будем принимать “красный” уровень эпидемической опасности на национальном уровне, если он не будет выполняться локально, то результата не будет”, – подчеркнул Ляшко.

По данным Минздрава, на 29 марта в “красной” эпидемической зоне распространения коронавирусной инфекции пребывает 11 регионов.

К 10 регионам “красной” зоны 28 марта (Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области) добавилась Черниговская область.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта в Украине подтвердили более 1,65 млн случаев COVID-19 (8346 – за последние сутки), 32 132 человека умерли, около 1,3 млн пациентов выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Как говорил министр здравоохранения Максим Степанов, правительство Украины обсуждает вопрос введения локдауна в стране. “Главное – чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель”, – отмечал он.

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