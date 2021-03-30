 

В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»

30.03.2021, 0:10, Новости дня
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В международный аэропорт Симона Боливара в Венесуэле прибыл самолет с третьей партией российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В Венесуэле планируется начать вакцинацию пожилого населения препаратом «Спутник V», сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.

Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо.



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