 

Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому

30.03.2021, 0:10, Новости дня
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Вашингтон передал Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, сообщила представитель Белого дома Эмили Хора.

Американская администрация по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком сообщила, что таким образом Вашингтон хочет поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ». Кроме того, США заверили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Акциями компании завладели китайцы, но актив был у них отобран Киевом под нажимом США. 



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