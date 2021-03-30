 

Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии

30.03.2021, 0:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен.

«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.

Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество».

В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза.



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