В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»

В международный аэропорт Симона Боливара в Венесуэле прибыл самолет с третьей партией российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В Венесуэле планируется начать вакцинацию пожилого населения препаратом «Спутник V», сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.

Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо.