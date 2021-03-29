Первые суда начали проходить через Суэцкий канал

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29.03.2021, 23:48, Новости дня
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Вечером в понедельник первые суда начали проход через Суэцкий канал, который был заблокирован в течение шести дней, свидетельствуют данные сервиса трекинга морских судов Marinetraffic.

Первыми начали движение суда из Большого горького озера, расположенного между северной и южной ветками канала. В этом районе за время блокировки канала скопилось около 45 судов. Первыми пошли два крупных контейнеровоза Maersk Esmeraldas и Ever Globe, который принадлежит компании Evergreen Marine, передает ТАСС.

Со стороны Суэца вышел испанский УДК проекта L-61 «Хуан Карлос I» (Juan Carlos I). С северной стороны в канал зашел нидерландский Biglift Barentsz.

Напомним, в понедельник советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш сообщил, что на разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют.

Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.



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