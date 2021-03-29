Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given

Вины Суэцкого канала в инциденте с севшим на мель контейнеровозом Ever Given нет, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

«Мы являемся пострадавшей стороной», – сказал он, добавив, что «расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации». По его словам, канал терял до 15 млн долларов в сутки из-за инцидента. Рабиа подчеркнул, что «такой сложный инцидент мог возникнуть из-за нескольких причин, это и технические причины, и человеческая ошибка». Он указал, что «тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало», а «нынешний инцидент – случайность».

Рабиа сказал, что «пробку» из судов рассчитывают устранить за три-три с половиной дня, канал будет работать круглосуточно. При этом не планируется запрещать проход контейнеровозов размерами с Ever Given. Как отметил Рабиа еще до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, но проблем не возникло, передает РИА «Новости».

422 судна застряли в Суэцком канале из-за инцидента. Рабиа сообщил, что все были уверены в способности властей преодолеть кризис, поэтому ни от одного из застрявших судов не поступило запроса изменить курс, передает ТАСС.

Напомним, Суэцкий канал был заблокирован контейнеровозом, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала. В понедельник навигация возобновилась, первые суда начали проходить через Суэцкий канал.