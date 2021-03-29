 

Несколько квартир обрушились в результате взрыва газа в Татарстане

29.03.2021, 23:48, Новости дня
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В жилом доме в Зеленодольске произошел взрыв газа, обрушились несколько квартир, как минимум один человек погиб, сообщили в МЧС.

В пресс-службе главы района Михаила Афанасьева рассказали, что «взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района». Отмечается, что «всех людей эвакуировали», будет «сформирован штаб», передает ТАСС.

Как информирует МЧС, в 20.44 мск «поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме». «Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Кроме того, после обрушения квартир обнаружено тело мужчины. В МЧС РФ соообщили, что «дом газифицирован, электрофицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный». К ликвидации последствий происшествия привлекается 59 человек и 20 единиц техники, от МЧС РФ 33 человек и 10 единиц техники.



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