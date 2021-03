Свитолина совершила камбэк в матче против Квитовой и во второй раз в карьере сыграет в 1/4 финала Miami Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал престижного “тысячника” Miami Open. В 1/8 финала украинка сумела переломить ход поединка против чешки Петры Квитовой, победив соперницу в трех сетах – 2:6; 7:5; 7:5, сообщает “Большой теннис Украины”.

Отдав сопернице первый сет, во второй партии Свитолина уступала 4:5, но украинка сначала забрала свою подачу, а потом переломила ход поединка, победив 7:5.

В третьем, решающем сете Свитолина повела 3:0, но потом отдала Квитовой четыре гейма подряд – 3:4.

Украинка сначала сравняла счет, а потом вышла вперед 5:4 и подавала на победу, ведя 30:0, но Квитовой все же удалось забрать подачу Свитолиной – 5:5.

Украинка не сдалась, последние два гейма третьего сета были за Свитолиной. 7:5 в итоге – тяжелая победа над неудобной соперницей.

Into the #MiamiOpen quarterfinals! * @ElinaSvitolina secures her spot with an ace over Kvitova 2-6, 7-5, 7-5. pic.twitter.com/unYe0gtmXY

— wta (@WTA) March 29, 2021

Для Свитолиной это вторая подряд победа над Квитовой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В предыдущих девяти поединках между соперницами семь раз выигрывала чешская теннисистка.

“Матчи с Квитовой – это всегда большая битва. Такие матчи, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей игре. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я ни играла”, – сказала после матча Свитолина, ее слова цитирует “Большой теннис Украины”.

В 1/4 финала турнира украинка сыграет с победительницей встречи Анастасия Севастова (Латвия, № 57 в рейтинге WTA) – Ана Конюх (Хорватия, №338 в рейтинге WTA).

Свитолина играла в четвертьфинале турнира в Майами в 2018 году. На турнире украинка сеянная под пятым номером.

В третьем круге соревнований Свитолина в двух сетах победила Екатерину Александрову из России.

—