 

Под Киевом умерли супруги – переселенцы с Донбасса, 13 их детей остались сиротами

29.03.2021, 23:46, Новости дня
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Супруги Владимир и Диана Родиковы, которые являются переселенцами с Донбасса, умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. Без родителей осталось 13 детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Владимир и Диана были основателями детдома семейного типа в Киевской области.

В марте этого года их из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, положили в Васильковскую центральную районную больницу, однако спасти жизнь пары не удалось.

20 марта умер Владимир, его жена в критическом состоянии была переведена из Василькова в реанимацию Александровской клинической больницы города Киева, где 29 марта также скончалась.

У супругов осталось 13 детей (пятеро родных, из которых двое совершеннолетние, и восемь приемных). Их сначала направили в Киевскую областную детскую больницу. Сейчас они устроены в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей “Сезенков”.

После прохождения социально-психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации примет решение об их дальнейшем устройстве.

Семья переехала в Киевскую область в 2014 году и тогда же обустроила детдом семейного типа. Временно он находился в Киево-Святошинском районе Киевской области. В 2017 году государство помогло семье купить дом в селе Липовый Скиток в Васильковском районе, где с тех пор они и жили.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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