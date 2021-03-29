“Сытник не уволен… А чем мы отличаемся?”. Тупицкий считает, что Зеленского вводят в юридическое заблуждение

Александр Тупицкий, который с 2019 года возглавлял Конституционный Суд Украины (КСУ), считает, что президента Украины Владимира Зеленского “в правовом смысле неправильно консультируют”. Об этом Тупицкий заявил 29 марта в блиц-интервью LIGA.net, комментируя указ Зеленского об отмене его назначения судьей КСУ.

“Я считаю, что президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить”, – сказал Тупицкий.

Он не стал комментировать позицию других судьей КСУ, отметив, что “проговаривает ситуацию, как того требуют Конституция и закон”.

29 марта Тупицкий выдал распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ на 12 апреля. На нем должны рассмотреть указ Зеленского.

“Как можно не признать распоряжение, если в указе президента не идет речь об увольнении, а только об отмене указа, которым мы были назначены? Но это еще не значит, что принято решение об увольнении. Согласно изменениям в Конституцию от 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ, и на этом его полномочия ограничены”, – отметил Тупицкий.

В пример он привел ситуацию с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Тупицкий отметил, что КСУ признал указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ неконституционным, но это не стало основанием для увольнения Сытника.

“Сытник не уволен, потому что он должен быть уволен по определенной процедуре и основаниям. А чем мы отличаемся? Применяются ли двойные стандарты?” – подчеркнул Тупицкий.

Утром 27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, обратился в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

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