 

Хомчак: Боевики в ОРДЛО постоянно гибнут от передозировки

29.03.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, боевики на оккупированных территориях регулярно умирают от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Мы располагаем информацией, что постоянно там гибнут люди от передозировки. Боевики”, – сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в украинской армии считают не только свои потери, но и противника, поскольку военным необходимо понимать, с кем они имеют дело, и максимально знать все, что происходит на оккупированных территориях. 

“Там очень часто люди умирают от передозировки наркотиков, от алкоголя, от того, что во время употребления того или иного уходят из жизни, какие-то разборки у них… Там всякое разное бывает”, – рассказал он.

Хомчак не назвал точный процент таких смертей по сравнению с боевыми потерями, но отметил, что речь идет о “достаточном количестве”. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / В РФ предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

24.02 / Видео: Зеленский стал диктатором

01.03 / Кулеба сообщил об отзыве из-за границы двух украинских дипломатов, которых подозревают в коррупции

23.03 / Советник Госдепа обсудил с Макеем отношения Белоруссии и США

23.01 / Ученые рассказали об уникальных особенностях у рыб-рогозубов

04.07 / “Арсенал” объявил о продлении контракта с Мартинелли

26.08 / Российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран

11.12 / ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

09.07 / СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

04.07 / “Настораживает радикальностью и безапелляционностью”. Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)