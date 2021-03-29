Хомчак: Боевики в ОРДЛО постоянно гибнут от передозировки

По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, боевики на оккупированных территориях регулярно умирают от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Мы располагаем информацией, что постоянно там гибнут люди от передозировки. Боевики”, – сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в украинской армии считают не только свои потери, но и противника, поскольку военным необходимо понимать, с кем они имеют дело, и максимально знать все, что происходит на оккупированных территориях.

“Там очень часто люди умирают от передозировки наркотиков, от алкоголя, от того, что во время употребления того или иного уходят из жизни, какие-то разборки у них… Там всякое разное бывает”, – рассказал он.

Хомчак не назвал точный процент таких смертей по сравнению с боевыми потерями, но отметил, что речь идет о “достаточном количестве”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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