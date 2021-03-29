“Белорусский шпион”, задержанный в Украине, сам сдался СБУ. Его освободили от ответственности

Белорусский шпион, о разоблачении которого СБУ сообщала 24 марта, сам сдался украинским спецслужбам. Об этом сообщило 29 марта “Радыё Свабода”.

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси работал заместителем директора “МК Гранд Плюс” – компании, зарегистрированной в городе Днепр. В июле 2019 года он дал согласие на сотрудничество с сотрудником Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области. По словам задержанного, он обязался создать “разведывательную сеть” для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года гражданин Беларуси пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, у которого есть информация, интересна белорусскому КГБ.

В первую очередь белорусского “вербовщика” интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений. Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил “незаконную деятельность” и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

24 марта контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении гражданина Беларуси в шпионаже против Украины. Кроме того, мужчина должен был организовать провокации и создать информационные поводы для обвинений Украины в поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

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