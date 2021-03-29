 

“Белорусский шпион”, задержанный в Украине, сам сдался СБУ. Его освободили от ответственности

29.03.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусский шпион, о разоблачении которого СБУ сообщала 24 марта, сам сдался украинским спецслужбам. Об этом сообщило 29 марта “Радыё Свабода”.

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси работал заместителем директора “МК Гранд Плюс” – компании, зарегистрированной в городе Днепр. В июле 2019 года он дал согласие на сотрудничество с сотрудником Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области. По словам задержанного, он обязался создать “разведывательную сеть” для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года гражданин Беларуси пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, у которого есть информация, интересна белорусскому КГБ.

В первую очередь белорусского “вербовщика” интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений. Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил “незаконную деятельность” и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

24 марта контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении гражданина Беларуси в шпионаже против Украины. Кроме того, мужчина должен был организовать провокации и создать информационные поводы для обвинений Украины в поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Рубль подешевел к доллару и евро

08.03 / 57-летний Кейдж женился на 26-летней избраннице

27.06 / Отражена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

28.03 / Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала

05.03 / В РФ разработаны микропроцессоры для смартфонов, носимой электроники и нейросетей

15.09 / Американский эксперт предупредил о «ночном кошмаре» США в Арктике

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака

14.08 / Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян

17.07 / Зеленский сделал заявление в годовщину катастрофы рейса MH17. Его раскритиковали за то, что он не упомянул Россию

06.11 / «Виноваты белые!» — Daily Wire высмеял реакцию MSNBC на результаты выборов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)