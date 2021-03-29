 

Не хватает железнодорожных платформ

29.03.2021, 23:02, Разное
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…так как их забрали военные.

Производители сельхозтехники столкнулись с дефицитом железнодорожных платформ для ее вывоза, так как военные забрали их под свои нужды. Это выяснил «Коммерсант».

Источники газеты утверждают, что на совещании у первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова представитель Петербургского тракторного завода пожаловался на то, что Федеральная (ФГК, входит в ОАО РЖД) и Первая (ПГК Владимира Лисина) грузовые компании отказывают в предоставлении железнодорожных платформ. По его словам, они объясняют отказ тем, что платформы задействованы для перевозки воинских и специальных грузов.

Два источника «Коммерсанта» подтвердили, что военные запросили платформы, но не уточнили, в каком масштабе. Собеседник газеты в Минобороны заявил, что оно не изымало большое количество платформ для своих нужд. По его словам, потребность в таких крупных перебросках военной техники появляется лишь при плановых стратегических учениях, проходящих обычно летом. В этом году традиционные стратегические учения на западном направлении пройдут совместно с Беларусью в сентябре.

В Минсельхозе подтвердили изданию получение обращения «Ростсельмаша» по поводу возникших проблем. В министерстве предполагают, что сложившаяся ситуация может привести к перебоям в поставках новой техники аграриям. В Минтрансе пообещали изучить вопрос.

В общей сложности у двух крупнейших операторов 16 тысяч платформ — у ФГК 10,2 тысячи, у ПГК — 5,8 тысячи. На каждой из них помещается два трактора или одна-две единицы военной техники.

Источник: Новая газета



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