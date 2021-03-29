 

ФСБ опубликовала видео задержания украинского экс-футболиста

29.03.2021, 22:56, Новости дня
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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания в 2019 году бывшего украинского футболиста Василия Василенко, который планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром».

На видео силовики задерживают бывшего футболиста, который находился в машине Volkswagen. Показан изъятый у него ящик с металлическими предметами, передает РИА «Новости». Видео доступно в Telegram RT.

Напомним, в декабре Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».



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