 

«Тинькофф» подал в суд на МТС

29.03.2021, 22:56, Новости дня
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Банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС более чем на 1,1 млрд рублей, свидетельствует картотека дел.

Заявление зарегистрировано в понедельник. ФАС указана третьей стороной по делу. Банк заявил, что понес убытки, так как МТС злоупотребляла доминирующим положением на рынке и установила монопольно высокую цену на смс-рассылки. Источник ТАСС в банке подтвердил содержание иска. В ФАС заявили, что выданное ведомством предписание МТС исполнено.

В 2019 году ФАС обвинила Tele2, МТС и «Вымпелком» в нарушении закона о конкуренции. ФАС сообщила, что операторы установили монопольно высокие цены на услугу рассылки смс-сообщений.



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