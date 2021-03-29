“Россия полностью содержит регион”. Хомчак рассказал о тратах РФ на войну на Донбассе

Российская Федерация полностью содержит не подконтрольные украинскому правительству территории Луганской и Донецкой областей. Об этом в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

“Вы знаете, не готов я сказать эту цифру. Я знаю, что большие деньги. Но не скажу сейчас. Чтобы сказать, что только на войну на Донбассе, – этого не скажешь. Так как Россия полностью содержит тот регион, чтобы он существовал. Там и горючее, там и продукты, там и одежду, там и те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских людей: развития, существования, обучения… То есть это все средства”, – рассказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

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