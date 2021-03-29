 

“Я считаю его противоправным и незаконным”. Тупицкий обжалует в Верховном Суде указ Зеленского о своем увольнении

29.03.2021, 22:54, Новости дня
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Александр Тупицкий, который с 2019 года возглавлял Конституционный Суд Украины (КСУ), заявил 29 марта в блиц-интервью LIGA.net, что обжалует в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого судьей КСУ.

“Я буду его обжаловать в Верховном Суде. Я считаю его противоправным и незаконным, – прокомментировал указ Зеленского Тупицкий. – Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время”.

Тупицкий рассказал, что ему сократили охрану “как с действующего главы КСУ”, поскольку указ Зеленского не был опубликован и еще “не вступил в силу”.

“При этом моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно оценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный Суд на специальном пленарном заседании”, – отметил он.  

Поэтому, как подчеркнул Тупицкий, он выдал распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ на 12 апреля на 12.00. На нем должны рассмотреть вопрос об отмене назначения судьями КСУ Александра Касминина и Тупицкого.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1355198484880865

Утром 27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, обратился в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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