Дело о ЧВК. Экс-командира батальона “Донбасс” отправили под арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 мая экс-командира батальона “Донбасс” Анатолия Виногродского (позывной Гал). Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, в 2018 году экс-нардеп Семен Семенченко и Виногродский создали в США компанию Donbass Battalion Corporation с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии, Ирака.

Для этого Виногродский якобы познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний выделил им $1 млн, земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранение оружия.

По данным следствия, Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт, но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, продолжая вводить в заблуждение Борисенко, организовали украинское представительство американской фирмы ООО “Донкорп Украины” и осуществляли деятельность на территории Украины.

“Военная экспертиза, которая была проведена в рамках расследования, установила, что данная фирма имеет признаки не предусмотренных законодательством Украины формирований”, ㅡ указал прокурор Офиса генерального прокурора Украины Сергей Труш.

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). По данным СМИ, его арестовали с правом внесения 5 млн грн залога.

СБУ провела около 80 обысков в нескольких регионах Украины, изъяла почти 5,5 тыс. патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25; 21 гранату (в частности Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Семенченко отрицает все обвинения.

“Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он в Facebook.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

В рамках расследования суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела, бывших добровольцев.

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