 

Хомчак: Гарантирую, у Зеленского нет проблем дать команду о наступлении

29.03.2021, 22:54, Новости дня
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У президента Украины Владимира Зеленского нет проблем дать команду о наступлении на Донбассе, однако это может грозить множественным смертями среди гражданского населения. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город”, – подчеркнул он.

Хомчак отметил, что при наступлении есть много рисков, что очень много погибнет людей среди местного гражданского населения.

“А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски… Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет… Мы это видели в 14-м году”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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