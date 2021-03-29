 

Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали. Главное за день

29.03.2021, 22:54, Новости дня
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Экс-главу правления “ПриватБанка” Дубилета объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу правления “ПриватБанка” Александра Дубилета. В специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что он скрывается от следствия. 

Гигантский контейнеровоз в Суэцком канале освободили

Ставший знаменитым контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале неделю назад, окончательно освободили, он двинулся на север. Судоходное движение по каналу возобновилось.

Черный лебедь, замаскированная яхта Порошенко. Шутки и фотожабы о застрявшем в Суэцком канале контейнеровозе

“Красная” эпидемическая зона Украины расширилась до 11 регионов 

В число регионов Украины с превышенными показателями распространения коронавирусной инфекции вошла Черниговская область. 

Эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград сообщила, что в Украине циркулирует более 30 генотипов коронавируса. “Британский” штамм уже мутировал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов о вакцинации. Проект паспорта вакцинации для украинцев фактически готов, но дата его запуска пока не согласована, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Донецкой и Ивано-Франковской областях прошли довыборы в парламент

Избранные ранее в двух округах нардепы сложили мандаты, поэтому выборы провели еще раз. По данным МВД, серьезных нарушений не было.

В 87-м округе о своей победе объявили сразу два кандидата – кандидат от партии “За майбутнє”, бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко, и спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвинула кандидатом в нардепы партия “Слуга народа”. А в 50-м округе победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, который, по данным журналиста Дениса Казанского, был одним из организаторов “референдума” “ДНР”.

В Кремле заявили, что готовят видеоконференцию Путина с Меркель и Макроном

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из тем разговора президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона станет ситуация на Донбассе. В МИД Украины подчеркнули, что вопросы урегулирования ситуации на Донбассе должны рассматриваться только с участием Украины.

Наступление Украины, Путин-убийца, Иловайск, агенты РФ. Интервью Бацман с Хомчаком. Видео

СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании ЧВК

Бывшего командира батальона “Донбасс” Анатолия Виногродского задержали по подозрению в причастности к делу о создании частной военной компании, в котором также фигурируют экс-нардеп Семен Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ. Суд отправил Виногродского под круглосуточный домашний арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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