Для чего инопланетяне погружают похищенных людей в жидкости или гели?

Довольно часто похищенные пришельцами люди рассказывают, что их раздевают и помещают в емкости с зеленоватой жидкостью, часто вязкой, как гель. При этом они могли дышать в этой жидкости без проблем. Для чего пришельцы делают это? Проводят какие-то опыты?

Когда дело доходит до случаев абдукций – так обычно называют инциденты с похищением людей инопланетянами, то очень часто встречаются одни и те же знаковые элементы.

Во-первых, это "пропавшее" время, обычно период в несколько часов, когда человек не помнит, что делал и где был в это время. Нередко позже воспоминания начинают возвращаться к нему во время сна или во время сеансов регрессивного гипноза, однако даже тогда крайне редко к похищенных возвращается память в полном объеме.

Во-вторых, это описание пришельцев-похитителей: в подавляющем большинстве случаев это невысокие и большеголовые гуманоиды с большими черными миндалевидными глазами, так называемые "Серые".

В-третьих: медицинские опыты и в первую очередь взятие различных анализов: образцы крови, яйцеклетки, сперма, кожа, иногда спинномозговая жидкость. Для чего это нужно пришельцам, толком не ясно, но часто объясняется, что это необходимо для создания детей-гибридов.

В-четвертых, похищенным часто телепатическим образом показывают разнообразные апокалиптические картины того, что произойдет с Землей и человечеством, если люди не перестанут воевать, создавать все более смертоносное оружие, загрязнять окружающую среду и так далее. Многие похищенные видели картины масштабной ядерной войны, наступление нового ледникового периода и даже картины полного вымирания человеческой расы.

И есть еще один момент, который встречается во многих историях о похищениях и на котором почему-то редко задерживают свое внимание уфологи: это когда похищенных помещают в некие прозрачные баки с непонятной жидкостью. Иногда это жидкость зеленого цвета, иногда она прозрачная, но густая как гель.

В одном случае похищенный вспомнил, как он очнулся голым в бассейне в форме воронки, наполненном зеленовато-черной жидкостью гелевого типа. Бассейн был шириной около 20 ярдов (18 метров) по всему периметру. И был довольно глубоким. Он был сделан из какого-то блестящего металла.

Из-за геля бортики бассейна были очень скользкими и поэтому он никак не мог выбраться из бассейна. А потом внезапно осознал еще более странную вещь: с ним рядом в бассейне находилось еще по меньшей мере 15 голых людей.

"Все они кричали и паниковали. Вот что меня напугало. Я не знал, о чем они кричали. Я думал, что они знают кое-что, чего не знал я, поэтому я испугался. Некоторые были внизу под движущимся гелем, который я мог видеть. Большинство пытались сбежать, но не получалось".

Вот второй пример:

"Я оказался внутри прозрачного стеклянного цилиндра, полностью заполненным какой-то теплой жидкостью, более густой, чем вода, и более жидкой, чем масло. К моему удивлению, я смог дышать этой теплой жидкостью без какого-либо дискомфорта.

Я также мог открывать глаза без проблем. Раствор был прозрачным, зеленоватого цвета, и емкость слегка освещалась. Я помню, как все еще полностью погруженный в этот раствор, я начал медленно осознавать, что меня похитили из моей спальни несколько минут или несколько часов назад. Затем я установил связь между спальней, где был раньше, и место, в котором находился сейчас, и меня охватил настоящий страх.

Я помню, как отчаянно пытался выбраться из контейнера, но не мог пошевелить ни одной мышцей, кроме век. В конце концов, и сразу же благодаря чистой силе воли, я смог восстановить движение своих конечностей. Я выпрыгнул из стеклянной тары быстрее пружины.

Очевидно, то, чем я дышал, находясь под водой, сильно отличалось от воздуха, потому что я почувствовал острую необходимость сделать большой глоток воздуха, как только я выскочил из емкости. Я был голым и с меня стекала эта жидкость/раствор, который был чем-то вроде слизистого геля. Место было темным, очень парным, со странным неприятным запахом".

Уфолог Гельмут Ламмер рассказывал о случае с женщиной по имени Лиза, которая была похищена и доставлена ​​на военный подземный объект, где она увидела обнаженных людей, плавающих в сосудах.

Лиза утверждает, что какие-то люди (не пришельцы!) затолкали ее в бассейн, наполненный золотисто-желтой пузырящейся жидкостью, в то время как другие люди смотрели на нее. У Лизы также есть травматические воспоминания о том, что ее похитители пытались заставить ее и других жертв дышать в этой жидкости.

В двух из вышеупомянутых случаев похищенный был вынужден вдохнуть жидкость, как Лиза. Стенограммы этих двух похищенных во время регрессивного гипноза показывают, что жидкое дыхание было для них одинаково травмирующим воспоминанием. Оба похищенных были полностью погружены в жидкость, и оба сообщили, что могут дышать жидкостью.

Покойный уфолог Стэнтон Фридман сделал ценное наблюдение по этому поводу:

"Степень ускорения, которую может выдержать человек, зависит от многих факторов; три наиболее важных зависят от продолжительности ускорения (чем больше сила, тем короче время, которое она может выдержать), направления силы по отношению к телу, и еще важна окружающая среда тела (человек, погруженный в жидкость, может выдержать большее ускорение, чем тот, кто не погружен)".

Так что, получается, что пришельцы помещают похищенных в баки с особой жидкостью просто для того, чтобы уберечь их от травмирующих последствий при сверхскоростном перемещении НЛО? Однако как быть с историей когда женщину поместили в жидкость на подземной базе? Хотя, возможно, что это ей показалось, что ее привезли на базу, или ей так сказали, а на самом деле она так же находилась на борту инопланетного корабля.