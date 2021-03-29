«На встрече с адвокатами был в футболке»
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На Навального составили 20 рапортов о нарушениях за месяц в заключении.
Политик Алексей Навальный сообщил, что получил четыре выговора за две недели пребывания в СИЗО «Кольчугино» и еще шесть выговоров — за две недели заключения в ИК-2 «Покров». Сообщение политика опубликовано в его инстаграме.
По его словам, на него также составили «штук 20» рапортов, сейчас они находятся на рассмотрении. Политик сказал о следующих «нарушениях», которые ему вменяются:
«Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать»», — иронизирует Навальный.
По его словам, выговоры ему выносит дисциплинарная комиссия из семи человек. «Когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — пояснил политик.
Ранее, 26 марта, политик сообщил об ухудшении здоровья и заявил, что у него сильно заболела спина и правая нога. Навальный предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде». Через адвокатов политик подал два заявления, в которых потребовал позволить пригласить врача для обследования и провести проверку фактов систематического отказа в медицинской помощи.
Он также потребовал обеспечить его восьмичасовым сном — сейчас в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. После этого жена политика Юлия Навальная обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием немедленно освободить политика, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль реагировать на это обращение не будет, так как адресатом такий сообщений является ФСИН.
Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, посетившие Навального в колонии 27 марта, рассказали о просьбе политика помочь в получении уколов обезболивающего — Навальный жалуется на боли в ноге, однако продолжает ходить самостоятельно.
Навальный оказался в ИК-2 после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.
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Источник: Новая газета
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