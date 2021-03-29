Минэнерго объяснило рост цен на бензин на фоне удешевления нефти

Цены на бензин в РФ формируются тремя факторами – изменением курса рубля, демпфирующим механизмом и рынком, по этим причинам стоимость топлива не падает вместе со снижением стоимости нефти, рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Первый фактор: бензин в РФ продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно – как правило, она находится в диапазоне от 3 до 3,5 тыс. рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5 тыс. рублей за бочку», – сообщил Сорокин «Комсомольской правде».

Касаемо демпфирующего механизма, сглаживающего цены на бензин, замминистра пояснил, что благодаря ему темпы подорожания топлива почти не отличаются от инфляции и не повторяют полностью динамику цен на нефть, а это в свою очередь «придает рынку предсказуемость». Через демпфирующий механизм государство компенсирует нефтяникам часть потерянной прибыли от экспорта, стимулируя их тем самым продавать бензин на внутреннем рынке. Наконец, Сорокин обратил внимание, что бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен, и поэтому еще до введения демпфирующего механизма горючее при падении цен на нефть дешевело не сильно.

Ранее в Независимом топливном союзе РФ (НТС) сообщили, что цены на бензин до конца года могут вырасти на 14%; такой вариант развития событий возможен при самом негативном сценарии. Глава НТС написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, действующие демпферные механизмы не позволят им резко меняться.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что не видят предпосылок для значительного роста цен на топливо на АЗС.