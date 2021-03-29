На Кубани мужчину осудили на пожизненный срок за два изнасилования и убийство

На Кубани суд признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, изнасилование, а также убийство, мужчину приговорили к пожизненному сроку, информирует СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе прошлого года в группах Краснодара в соцсетях появилась информация о том, что 57-летний рецидивист, сбежал из суда в Новороссийске. СУСК РФ по Краснодарскому краю заявило, что мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошел к женщине, при помощи угроз ножом усадил ее в ее же машину и совершил в отношении женщины преступления против половой неприкосновенности. После этого мужчина повторил насилие над другой женщиной. Об этом информирует РИА «Новости».

«Спарихин в Краснодаре проник в автомобиль местной жительницы и потребовал от нее отвезти его в Апшеронский район. Доехав до указанного им участка местности, Спарихин потребовал остановить машину, после чего подверг потерпевшую сексуальному насилию. Опасаясь быть изобличенным, мужчина нанес женщине множественные удары ножом, убив ее. После совершенных преступлений Спарихин скрылся с места происшествия», – сообщили правоохранительные органы. Уточняется, что через два дня подозреваемого задержали.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему Юрию Спарихину, он приговорен к пожизненному лишению свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима.

Приговор суда в силу пока не вступил.

Уточняется, что по итогам рассмотрения дела было вынесено также частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что в результате поспособствовало совершению им особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что житель Ленинского района Крыма признан виновным в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.