 

Операцию по разблокированию Суэцкого канала назвали уникальной

29.03.2021, 22:02, Новости дня
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Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подчеркнул уникальность операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given.

По словам Рабиа, это «первая подобная операция в мире», учитывая, что Ever Given смогли снять с мели без «разгрузки контейнеров». Прежде он отмечал, что разгрузка стала бы последним и нежелательным путем решения проблемы. Рабиа сообщил, что Ever Given «покинул место происшествия и находится в Большом Горьком озере», которое является самой широкой точкой канала и расположено севернее места ЧП. Египет планирует провести через Суэцкий канал 113 стоящих в «пробке» кораблей к утру вторника, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе второго по объему перевозок порта Европы в бельгийском Антверпене, там пока не фиксируют, что «прибывает меньше судов». Поясняется, что в порт Антверпена «первые разблокированные суда должны были бы прийти в конце этой недели или в начале следующей в соответствии с обычным графиком». Когда «суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика». В пресс-службе администрации порта считают, что «пока еще слишком рано оценивать, насколько значительным будет это влияние» для Антверпена, но судоходные компании могут решить «скорректировать расписание и порты захода», «терминалы, конечно, готовятся».

Напомним, Суэцкий канал был заблокирован контейнеровозом, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала. В понедельник навигация возобновилась, первые суда начали проходить через Суэцкий канал.



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