 

“Мы просчитываем разные ситуации“. Хомчак рассказал, будет ли Россия пытаться пробить коридор в Крым

29.03.2021, 22:00, Новости дня
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, что Генштаб Украины готовится к любому развитию событий со стороны России. 

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не будет ли Россия, по его данным, пробовать пробить военный коридор в Крым. 

“Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации”, – заявил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, специалисты Генштаба анализируют, прогнозируют, планируют, и под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.

“Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем”, – подчеркнул он. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что стратегический план применения вооруженных сил РФ для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым остается в планирующих документах России, заявлял в 2020 году в интервью “Укринформу” представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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