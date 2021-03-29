“Не считает объектом искусства”. Офис президента отказался продавать галерее поврежденные во время акции двери

Поврежденные во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко двери Офиса президента Украины сегодня отправят на реставрацию с целью экономии средств. Об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

“Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма”, – подчеркнула она.

Мендель считает, что виновные в этом вандализме должны понести наказание.

“За этот вандализм точно должна быть ответственность. Кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис президента, ломал двери и окна и рисовал свастику на стене – каждый должен ответить по закону за то, что сделал… Право на протест – это законное право, и для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать. На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта”, – написала пресс-секретарь Зеленского.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

20 марта у Офиса президента в Киеве прошла акция в поддержку осужденного активиста Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Двери Офиса президента, которые были повреждены в ходе акации протеста, 25 марта принесли в студию программы “Право на владу” на канале “1+1”. Ведущая программы Наталья Мосейчук назвала их “жертвой протеста”.

Киевская галерея “Речовий доказ” призвала не реставрировать двери, потому что это будет “уничтожением арт-объекта”, и предложила Офису президента выкупить их по цене на 10% выше, чем стоимость новых дверей.

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