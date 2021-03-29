 

Хомчак рассказал, сколько россиян воюет на Донбассе

29.03.2021, 22:00, Новости дня
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, что на Донбассе постоянно присутствует 2–3 тыс. российских военных, которые занимаются контролем местных боевиков.

Отвечая на вопрос, сколько россиян сейчас воюет на Донбассе, Хомчак отметил, что следует говорить именно о российских военных, поскольку Россия разными путями способствует тому, чтобы украинцы, проживающие на неподконтрольных территориях, принимали российское гражданство.

“Я их россиянами не называю. Для них даже тяжело найти определение – для тех людей, которые это сделали. Я не буду сейчас это определение формулировать”, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, число российских военных на Донбассе постоянно меняется. “Точно мы же не можем по головам посчитать. Это данные разведки. Цифра – от 2 тыс. до 3 тыс. Это постоянное присутствие кадровых военных Российской Федерации”, – сказал Хомчак. 

В это число входят, по его словам, различного уровня командиры, инструкторы, офицеры, которые находятся на всех должностях, которые сегодня обеспечивают какую-то жизнедеятельность боевиков, принятие решений и контроль.

“Там серьезная проблема, мы знаем, с дисциплиной, с исполнением приказов. Поэтому присылают из Российской Федерации контролирующих, которые считают, проводят какой-то аудит, проверки – различные мероприятия проводят”, – пояснил Хомчак.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий к украинскому гражданству. В апреле 2020 года Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.

По данным МВД РФ на февраль 2021 года, Россия выдала по упрощенной схеме почти 640 тыс. паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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