“Книг чуток прибавилось, вина стало меньше”. Аваков подал декларацию и предложил “глумиться”

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал декларацию имущественного состояния за 2020 год. Об этом он сообщил в Facebook.

Аваков сообщил, что в 2020 году заработал 815,4 тыс грн (в 2019 году – 1,3 млн грн), а его жена, Инна Авакова – 4,6 млн грн. Супруга министра в этом году купила акции инвестиционного фонда “Форсайт Инвест” на сумму около $200 тыс. .

Аваков отметил, что потратил в этом году около 900 тыс. грн, преимущественно на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, а также издал книгу “2014. Мгновения харьковской весны” и получил авторские права на нее.

“Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось, да количество бутылок вина стало меньше…”, – констатировал Аваков и подытожил: “Глумитесь”.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/3891281724295238

Согласно данным его электронной декларации в Едином реестре, Аваков владеет квартирой в Харькове на 650 м², которая на момент покупки в 2003 году стоила 965 тыс. грн. (более $180 тыс. по тогдашнему курсу).

Также у него есть два участка в Чугуевском районе общей площадью почти 2,5 га, квартира в Чугуеве на 55 м² и квартира в Харькове на 70 м². В Киеве Аваков проживает в гостиничном номере. Автомобилей у него нет.

Глава Министерства внутренних дел является коллекционером предметов искусства и роскоши, но стоимость этих предметов в декларации не указана. Так, в декларации упомянуты часы Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антикварные часы, коллекция монет и марок, а также обширная подборка картин и икон. Имеется и коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 730 бутылок, в том числе элитные вина Chateau Mouton-Rothschild.

Кроме того, министр задекларировал итальянскую мебель, норковые шубы, холодное оружие и ювелирные изделия.

На банковских счетах министр хранит почти 800 тыс. грн, $200 тыс, а его жена – $190 тыс и почти €1,5 млн за границей. Также Аваков купил банковского золота на 2 млн грн.

Наличными он держит 6 тыс. грн, $9,4 тыс, €43 тыс, 96 тыс. японских йен.

В 2018 году зарплата министра составила 919 тыс. 203 грн, роялти от издательства “Фолио” – около 67 тыс., проценты по вкладам – около 250 тыс. грн.

В 2017 году Аваков задекларировал 1 млн 82 тыс. грн доходов, а его жена Инна – 56 млн 976 тыс. грн.

В 2016 году Аваков декларировал 489 тыс. грн доходов, а его жена – 302 тыс. грн.

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