В ФСБ заявили, что украинский экс-футболист Василенко пытался передать Украине запчасти к зенитным комплексам

В России апелляционный суд оставил в силе решение по украинскому экс-футболисту Василию Василенко, которого обвинили в шпионаже. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

По данным ФСБ, Василенко якобы собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.

Российское ведомство также заявляет, что украинца задержали при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу “С-300” в интересах украинского госконцерна “Укроборонпром”.

ФСБ задержала Василенко в Москве в октябре 2019 года якобы за контрабанду. Весной 2020-го Василенко обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Российские СМИ утверждали, ссылаясь на свои источники, что Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование.

7 декабря 2020 года коллегия из трех судей Московского городского суда приговорила украинца к 12 годам лишения свободы.

Василенко с 1992-го по 2001 год играл в защите в таких украинских футбольных командах, как “Таврия” (Новотроицкое), “Торпедо” (Мелитополь) и “Дружба” (Бердянск).

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