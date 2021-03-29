 

Жириновский: Экономика России никогда не восстановится после ковида

29.03.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский считает, что отечественная экономика никогда не сможет восстановиться после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам политика, оправиться после такого невозможно и не стоит на это надеяться.

С соответствующим заявлением депутат Госдумы выступилв ходе круглого стола “Демократия у них и у нас”. Жириновский отметил, что пандемия нанесла очень серьёзный ущерб как мировой экономике, так и экономике России в частности, поскольку подобного раньше не происходило. По словам политика, предприятиям пришлось прекратить работу на целый год, в то время как даже несколько дней “простоя” чреваты для них огромными убытками.

Владимир Жириновский полагает, что если крупный и малый бизнес со временем сможет преодолеть последствия ковида, то средний бизнес практически “погиб”. Парламентарий сравнил положение экономики с человеческим организмом, который даже после выздоровления уже никогда не будет прежним, а вирус может вновь пробудится даже через много лет, пишет “Царьград”.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приблизительные сроки снятия всех коронавирусных ограничений в стране. По мнению главы государства, отменить их можно будет лишь после того, как у россиян выработается популяционный иммунитет к COVID-19, а это может произойти уже к концу лета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Фото ОМОНовца под портретом Путина продано за 2 млн рублей

19.02 / Алексея Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

12.01 / Woof-Woof TV

08.01 / Александр Лукашенко предложил США план выхода из политического кризиса

10.10 / Михаил Дегтярёв подписал указ о запрете майданов в Хабаровском крае

11.11 / Умер глава немецкой автономии Тюменской области

12.12 / Боль грызет нас изнутри

05.08 / Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти

22.12 / Эксперты оценили эффективность поправок к Конституции

07.08 / Головная боль может являться признаком опасной болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)