Жириновский: Экономика России никогда не восстановится после ковида

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский считает, что отечественная экономика никогда не сможет восстановиться после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам политика, оправиться после такого невозможно и не стоит на это надеяться.

С соответствующим заявлением депутат Госдумы выступилв ходе круглого стола “Демократия у них и у нас”. Жириновский отметил, что пандемия нанесла очень серьёзный ущерб как мировой экономике, так и экономике России в частности, поскольку подобного раньше не происходило. По словам политика, предприятиям пришлось прекратить работу на целый год, в то время как даже несколько дней “простоя” чреваты для них огромными убытками.

Владимир Жириновский полагает, что если крупный и малый бизнес со временем сможет преодолеть последствия ковида, то средний бизнес практически “погиб”. Парламентарий сравнил положение экономики с человеческим организмом, который даже после выздоровления уже никогда не будет прежним, а вирус может вновь пробудится даже через много лет, пишет “Царьград”.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приблизительные сроки снятия всех коронавирусных ограничений в стране. По мнению главы государства, отменить их можно будет лишь после того, как у россиян выработается популяционный иммунитет к COVID-19, а это может произойти уже к концу лета.