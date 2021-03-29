Мнение: Россия готовится к войне?

В стране уже не хватает железнодорожных платформ для вывоза сельскохозйственной техники, потому что платформы забрали военные «под свои нужды». Очевидно, что железнодорожные платформы необходимы военным для переброски боевой техники на большие расстояния. Километров 100-200-300 военные могут и своим ходом преодолеть, не задействов железную дорогу….

В Новосибирской области вообще собрались переходить на военное положение. Хотя формально речь исключительно о «мобилизационной тренировке».

Дословно: «Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2021 №01-ТТ и постановления губернатора Новосибирской области №1−1 с/уч от 03.03.2021 г. проводится комплексная мобилизационная тренировка в период с 01.03.2021 по 30.08.2021 «О непосредственной подготовке Новосибирской области к переводу на условия военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации….».

Но в том-то и дело, что эта «мобилизационная подготовка» выглядит именно подготовкой к «переводу на условия военного времени».

Понятно, что обязательное условие такого перехода – это «нарастание угрозы агрессии против Российской Федерации». Но настораживают сроки проведения «мобилизационной тренировки». С 1 марта по 30 августа… В 2008 году тоже еще весной начали готовится к «мобилизационной тренировке».

А в августе начались серьезные боевые действия между Грузией и самопровозглашёной Южной Осетией, в которых приняла участия и армия России.

Верхний снимок отсюда

На нижнем снимке: Цхинвал, август 2008 года . Фотография Юрия Козырева отсюда.

—