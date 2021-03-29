Китайский эксперт предрекает Киеву экономические потери из-за национализации «Мотор Сич»

Национализация «Мотор Сичи» приведет к большим экономическим потерям для Киева. Сомнительное решение властей Украины подрывает доверие зарубежных инвесторов, уверен китайский эксперт Хун Тао.

Не так давно власти Украины приняли решение о пересмотре права собственности на завод «Мотор Сич». Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, созванное президентом Владимиром Зеленским, инициировало процесс национализации одного из ведущих промышленных предприятий страны. Исполняя решение властей, суд арестовал весь 100-процентный пакет акций завода, более половины из которого принадлежало бизнесменам из Китая. Однако такой шаг не у всех вызвал одобрение, с его критикой выступили эксперты как на Украине, так и за рубежом.

Свое мнение относительно национализации «Мотор Сичи» высказал и декан факультета международной политологии Института политики и права китайского Цзинаньского университета Хун Тао. Он уверен, что подобными мерами Украина подрывает доверие со стороны существующих и перспективных инвесторов. Сложно вкладывать деньги в предприятия государства, которое в любой момент может отобрать бизнес. Возврат завода в государственную собственность может привести к выведению иностранного капитала, что спровоцирует настоящий кризис в экономике. Финансовые потери для и без того небогатой страны в таком случае будут исчисляться огромными суммами.

Как пишет «Политэксперт», свыше 50% акций «Мотор Сичи» принадлежали до этого времени китайской компании Beijing Skyrizon. После передачи ценных бумаг в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с серьезной критикой Киева выступили не только представители коммерческого сектора КНР. Их претензии поддержали официальные власти Китая, заявив, что в ответ на недружественный шаг со стороны Украины могут последовать зеркальные меры.

Источник: politexpert.net