 

Певица Лариса Долина решилась завести аккаунт в Instagram

29.03.2021, 21:38, Разное
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Долгий период поклонники исполнительницы хита «Погода в доме» следили за ее жизнью и творчеством с помощью публикаций ее дочери. Однако недавно певица Лариса Долина решилась и завела собственный аккаунт в микроблоге Instagram.
Артистка написала, что сделала это по многочисленным просьбам фанатов. Первая публикация сделана шесть часов назад, а на официальную страницу Ларисы Долиной уже подписались более тысячи человек. Знаменитость вошла во вкус и сразу добавила в микроблог девять снимков со студийными фото, а также бэкстейдж шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Поклонники очень обрадовались этой новости и буквально завалили певицу комплиментами. Они признались, что долго ждали Ларису Александровну в Instagram-сообществе. Теперь они будут с удовольствием наблюдать за 65-летней звездой и ее творчеством.

Ранее Лариса Долина рассказывала о том, что она похудела более чем на 20 килограммов. Для того, чтобы привести себя в форму, ей понадобилось сидеть на жесткой диете. Артистка ела всего дважды в день, а последний прием пищи был не позже трех часов дня.



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