 

Британские ученые рассказали о пользе и вреде кофе для организма человека

29.03.2021, 21:38, Разное
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В научном мире о целебных свойствах и неприятных последствиях, к которым может привести употребление кофе, спорят давно. Британские исследователи после проведения масштабного исследования рассказали о пользе и вреде этого ароматного напитка для организма человека.
В свежесваренном натуральном кофе много антиоксидантов, которые могут защитить от стресса, а также негативного воздействия пестицидов, тяжелых металлов и нитратов. Однако такие свойства недоступны людям, употребляющим растворимый сублимированный напиток. Кроме этого, пользы не будет, если добавить в кофе сахар, сироп или молоко. К плюсам употребления ароматного напитка относится улучшение работы нейротрансмиттеров. Это влияет на работоспособность человека и скорость мышления, а также поможет предупредить развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера. Как отмечают исследователи из Великобритании, чашка кофе по утрам приводи к тому, что человек лучше запоминает и обрабатывает новую информацию. Употребление 3-6 порций напитка в день на 35% снижает риск развития диабета.

К минусам исследователи отнесли повышенную нагрузку на сердце, так как кофеин влияет на уровень кортизола в крови и вызывает учащенное сердцебиение. Злоупотребление кофе в течение дня, а особенно после 16 часов, может стать причиной нарушения баланса гормонов, а следовательно, привести к расстройствам сна. Кроме этого, ароматный напиток снижает концентрацию внимания и может сделать человека более агрессивным. Избежать этого можно с помощью употребления кофе без содержания кофеина. Ученые обращают еще внимание на то, что заядлые кофеманы выводят из своего организма слишком много кальция, поэтому могут страдать от остеопороза.

Источник: rsport.ria.ru



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