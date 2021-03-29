Эффект от избытка интенсивных упражнений идентичен ранней стадии диабета



1

минута

В исследовании участвовали 11 молодых добровольцев, которые были в хорошей физической форме. В течение четырех недель они интенсивно тренировались согласно программе, которую им предложили ученые. На первой неделе эксперимента добровольцы в общей сложности занимались 36 минут в неделю, на второй – 90 минут, на третьей – 152 минуты. Во время последней недели началось снижение нагрузки.

Ученые периодически брали у участников исследования биопсию мышц, чтобы определить, как мышечные клетки отвечают на такую нагрузку. Они фокусировались на функции митохондрий – органелл, которые отвечают за выработку энергии. Помимо этого участникам исследования определяли уровень глюкозы в крови и то, насколько ткани устойчивы к инсулину. Увеличение устойчивости тканей к инсулину – фактор риска сахарного диабета.

Авторы исследования обнаружили, что у добровольцев уровень инсулина оставался нормальным в течение первых двух недель эксперимента. В это время улучшалась функция митохондрий. Ученые отмечают, что этот эффект был ожидаемым – упражнения полезны для их работы, ранее было известно, что под влиянием физических нагрузок количество митохондрий увеличивается.

С увеличением нагрузки во время третьей недели эксперимента динамика всех показателей изменилась. Они оказались похожими на анализы человека, у которого развивается сахарный диабет: у участников исследования стала развиваться устойчивость тканей к инсулину. Параллельно активность митохондрий в мышечных клетках снизилась на 40% по сравнению с показателями второй недели.

На последней неделе эксперимента добровольцы снова снизили нагрузку. За это время функция митохондрий не восстановилась полностью, оно оставалась на 25% ниже. Показатели уровня сахара и инсулина также начали стабилизироваться, но не стали полностью нормальными за это время.

Ученые считают, что интенсивные физические упражнения в избыточном количестве не дают желательных результатов.