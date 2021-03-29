 

Мнение: Трудно быть русским: Тролли — за Байдена!

29.03.2021, 21:26, Разное
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Скандал вокруг выборов 2020 года снова набирает обороты. Но зачем раздувать уже потухшее пламя? И кто стоит за этим? У кого так яростно раздуваются щеки на покрасневшем лице?

Вопрос, как в подобных случаях водится, носит сугубо финансовый характер, особенно когда речь заходит о суммах с 12-ю нулями. Именно столько денег американских налогоплательщиков уходит на создание, что называется, комфортной и безопасной среды проживания.

Бюджет спецслужб сам себя не отработает: спецагентам и их многочисленным начальникам в просторных кабинетах кушать хочется, а садиться на диету из воды и хлеба никто из десятков американских спецорганизаций не планирует, поэтому для того, чтобы получить свой кусок пирога приходится оправдывать все вложения и затраты.

В условиях конкурентной борьбы все средства хороши, но в идеале найти благодатную тему с хорошо проработанным бэкграундом. Такой дойной коровой и стала так называемая «российская угроза», иллюзия которой пришлась как раз ко двору.

Сложно поверить, что правопреемница «красной угрозы» потенциально может нанести вред передовой кибернации, но в самих Штатах в это охотно верят.

Российские хакеры и тролли, сменившие коммунистов на ниве порабощения цивилизованного мира, так и норовят прорваться в киберпространство, развенчать идеологические и моральные устои американцев и вбить клин в западное общество.
Темы для «раскрутки вмешательства» обсуждают высокопоставленные офицеры, но и без всплывших переписок невооруженным взглядом видна креативная импотенция.

На этом фоне даже может зайти кейс под условным названием «черный русский» — коктейль из подставных «фабрик троллей», базирующихся где-нибудь в западной Африке и трудящихся во благо Российской Федерации. Выглядит это примерно так: фонд Сороса нанимает африканцев, чтобы создавать пресловутые «штабы троллей», освещает их губительную деятельность в подконтрольных СМИ, а затем натравливает на них ЦРУ и ФБР. Последние в свою очередь довольно потирают руки, в очередной раз заявляя о «российской киберугрозе».

Но не все так гладко. Случаются и провалы. Как, например, это было в Гане, где притворяющиеся «этими злыми русскими» африканцы отказались топить за Трампа и отдали свои «голоса» за его политического конкурента.

Так и выходит, что «русские тролли» в западной Африке поддержали Байдена, а чернокожего в своей стране посадили за поддержку чернокожего населения.

Источник: Достало



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