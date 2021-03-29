Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given начал движение на север

Контейнеровоз Ever Given, на несколько дней заблокировавший движение по Суэцкому каналу, начал движение. По словам управляющего директора Администрации канала Усамы Раби, которого цитирует пресс-служба, корабль направляется в район Горьких озер для техосмотра.

Египетские власти также сообщают, что другие суда постепенно начинают движение по каналу. В ближайшее время ожидается полное восстановление навигации.

Ever Given, следовавший из Малайзии в Нидерланды, сел на мель в условиях песчаной бури 23 марта. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. В результате контейнеровоз длиной 400 метров полностью заблокировал движение по каналу. Утром стало известно, что судно удалось снять с мели. Для этого были задействованы 10 буксиров.

Также работникам канала пришлось углубить дно на 18 метров: в результате они вырыли 27 тысяч кубометров песка.

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