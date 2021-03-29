 

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given начал движение на север

29.03.2021, 21:14, Разное
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Контейнеровоз Ever Given, на несколько дней заблокировавший движение по Суэцкому каналу, начал движение. По словам управляющего директора Администрации канала Усамы Раби, которого цитирует пресс-служба, корабль направляется в район Горьких озер для техосмотра.

Египетские власти также сообщают, что другие суда постепенно начинают движение по каналу. В ближайшее время ожидается полное восстановление навигации.

Ever Given, следовавший из Малайзии в Нидерланды, сел на мель в условиях песчаной бури 23 марта. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. В результате контейнеровоз длиной 400 метров полностью заблокировал движение по каналу. Утром стало известно, что судно удалось снять с мели. Для этого были задействованы 10 буксиров.

Также работникам канала пришлось углубить дно на 18 метров: в результате они вырыли 27 тысяч кубометров песка.

Источник: Новая газета



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