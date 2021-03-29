 

Мнение: 12 лет за госизмену

29.03.2021, 21:10, Разное
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В Севастополе суд приговорил пенсионерку 66 лет за госизмену к 12 годам колонии общего режима.
Проживала в поселке Кача. По заданию украинских спецслужб собирала информацию о воинских частях Черноморского Флота. Повязали ее осенью 2019-го года.

Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.
Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.
Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации.
Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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