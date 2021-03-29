Мнение: 12 лет за госизмену

В Севастополе суд приговорил пенсионерку 66 лет за госизмену к 12 годам колонии общего режима.

Проживала в поселке Кача. По заданию украинских спецслужб собирала информацию о воинских частях Черноморского Флота. Повязали ее осенью 2019-го года.

Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.

Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.

Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации.

Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html – цинк

—